16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,4368   EUR  92,4742  

Новости

Больше новостей
Вы удовлетворены медицинским обслуживанием в Югре?
Комментировать
0
Больше опросов

​В 2025 году жители региона оставили более 2200 голосов в рамках программы «Устранение цифрового неравенства»

Тюменцы выбрали пять сел и деревень для первоочередного подключения к интернету

​В 2025 году жители региона оставили более 2200 голосов в рамках программы «Устранение цифрового неравенства»
Фото: admtyumen.ru

Село Гилево в Ярковском районе станет одним из первых претендентов на подключение к интернету в 2026 году. Оно набрало 460 голосов жителей и возглавило итоги народного голосования в Тюменской области.

Всего с сентября тюменцы оставили более 2200 голосов за почти двести отдаленных сел и деревень. Программа «Устранение цифрового неравенства» позволяет самим жителям решать, где в первую очередь появится связь.

Пять сел-лидеров, определенных голосованием: Гилево (Ярковский район) – 460 голосов, Надцы (Тобольский район) – 176 голосов, Алга (Тобольский район) – 149 голосов, Кулига (Тюменский район) – 137 голосов, Елань (Тюменский район) – 103 голоса.

«В 2026 году проведут замеры уровня сигнала сотовой связи в населенных пунктах, которые приняли участие в голосовании и были выбраны для подключения интернета. Если в населенном пункте уже ловит мобильная связь или его планируют подключить к интернету по другим госпрограммам, такой населенный пункт исключат из списка на подключение по программе «Устранение цифрового неравенства». Его место займет следующий населенный пункт в очереди», – рассказали в департаменте цифрового развития Тюменской области.

Программа работает в регионе с 2021 года. За это время к интернету подключили уже 122 малых населенных пункта.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:31, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменские офтальмологи рассказали о влияние алкоголя на зрение 551
  2. ​Тюменские волонтеры вернулись из гуманитарной миссии в Курской области 539
  3. ​В центре Тюмени завершили реставрацию исторического дома мещанина Замятина 530
  4. ​В Тюменской области расширяет список сфер, закрытых для иностранных работников 513
  5. ​41% россиян намерены лечь спать после боя курантов 512
  6. ​Россияне рассказали, как будут применять ИИ в предновогодних хлопотах 495
  7. ​Тюменская область взяла восемь наград на национальной премии «Безопасный город» 492
  8. Претензии ФАС по конкурсу о застройке ядра центра Сургута касаются «Петрушки» и набережной 414
  9. В думе Югры со следующего созыва будет больше депутатов 401
  10. ​Храмы, которые строит «Сибпромстрой»: география, масштаб и социальная миссия 364
  1. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 3436
  2. ​Конец «эффекта Долиной» или новый этап: что изменил Верховный суд и почему это важно для всех, кто покупает жилье 1836
  3. В Сургуте при лобовом столкновении двух легковушек погиб человек 1823
  4. Прокурор Сургута Марат Тубеев поехал в «Кедровый-16» после жалоб жителей на длительное отключение электричества. Свет вернули 1629
  5. По версии обвинения, экс-замгубернатору Югры Алексею Шипилову взятки давали депутат окружной думы и бывший мэр Сургута 1619
  6. Власти Сургута хотят изменить правила уборки снега во дворах 1618
  7. ​Актировка: 1-11 класс второй смены 1585
  8. ​Без души, но в чартах 1477
  9. ​Бюджет на 2026 год и ключевые решения: как прошло итоговое заседание Думы Сургута 1415
  10. Детский ансамбль из Сургута стал триумфатором международного конкурса в Великом Устюге 1406
  1. ​Детям сюда нельзя 7595
  2. ​Парламентский рост 7538
  3. Школы Сургута уходят на карантин 4966
  4. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 4855
  5. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 3436
  6. ​Ради листа бумаги 3351
  7. ​Алла Рой: «Лабиринт ‒ это игра, которую каждый проходит по-своему» 3002
  8. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 2931
  9. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 2885
  10. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 2872

последние комментарии читаемые комментируемые

