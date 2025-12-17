В Тюмени обсудили разработки Межуниверситетского кампуса, которые можно запустить в серию к 2029 году

В Тюмени состоялась стратегическая сессия, которая должна связать науку с реальным производством. Предприниматели, инвесторы и ученые обсудили, какие высокотехнологичные продукты из лабораторий строящегося Межуниверситетского кампуса можно превратить в новые конкурентоспособные производства в ближайшие пять лет.

«Задача науки – предложить прорыв. Задача бизнеса – увидеть в этом коммерческий потенциал. А наша общая миссия – выстроить цепочку от идеи до серийного выпуска прямо здесь, в Тюменской области», – заявил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Мероприятие организовано Инвестиционным агентством и АНО «Агентство инноваций». К его завершению участники планируют сформировать конкретный портфель перспективных разработок, готовых к коммерциализации к 2029 году.

Кампус в Тюмени строится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». Его задача – стать не только образовательным, но и исследовательским хабом, генерирующим технологии для экономики региона.

Стратегическая сессия направлена на практическую реализацию этой цели, создавая прямые контакты между разработчиками инноваций и теми, кто готов вложить в них ресурсы для запуска серийного производства.