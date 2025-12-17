Александр Моор на заседании в УрФО доложил о ходе модернизации первичного звена здравоохранения региона

В 2025 году в Тюменской области установлено 25 модульных медицинских объектов, капитально отремонтировано девять зданий и завершается ремонт еще четырех. Такие итоги реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения губернатор Александр Моор представил на заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО.

«В Тюмени открылся филиал поликлиники Областной больницы №19. Недавно начал работу филиал поликлиники в Тобольске. Завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском Тюменского муниципального округа», – привел примеры губернатор.

Среди 25 модульных конструкций, введенных в этом году, – врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и филиалы поликлиник. Это быстровозводимые здания, которые позволяют в сжатые сроки обеспечить медицинской помощью отдаленные и новые районы.

Параллельно с созданием новых мощностей в регионе решается кадровая проблема. «Активно работаем, чтобы обеспечить медучреждения квалифицированными специалистами, особенно в сельских муниципалитетах. На 2026 год запланировано трудоустройство 37 врачей и 30 фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»», – заявил Александр Моор.

Вся эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». «Это один из самых важных для людей нацпроектов. Работа на благо жителей региона продолжается», – подчеркнул глава региона.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области реализуется планово с 2021 года. За предыдущие годы в сельских муниципалитетах уже были построены шесть ФАПов и поликлиника, установлены 21 модульный ФАП и восемь врачебных амбулаторий, отремонтированы 22 объекта.