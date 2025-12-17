Культурные мероприятия станут частью новогодних праздников для трети россиян

Семьи в Уральском федеральном округе больше других россиян планируют посещать с детьми культурные мероприятия в новогодние праздники. О таких намерениях заявили 62% участников исследования* ВТБ в УрФО, в то время как, например, в Москве и Сибири так ответили только 45% респондентов, а в Южном федеральном округе — 41%.

Результаты показали, что культурный досуг в новогодние каникулы есть в программе у трети россиян. А еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события.

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Кино также больше всех предпочитают жители Уральского федерального округа (72%), концерты – Южного округа (56%), а театры – петербуржцы (47%).

70% опрошенных согласны с тем, что благодаря Пушкинской карте культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (44%) дети пользуются Пушкинской картой, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).

«Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно», — отметил старший вице-президент банка Алексей Охорзин. Он напомнил, что перевыпустить Пушкинскую карту можно уже сейчас, чтобы без перерыва посещать культурные мероприятия.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.