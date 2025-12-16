Международная ассоциация юристов официально оценила дело о квартире Ларисе Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) направила в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда России заключение по делу о недействительности сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Речь идет о резонансном споре, в рамках которого нижестоящие суды признали недействительной сделку отчуждения квартиры и вернули недвижимость продавцу, при этом отказав покупательнице Полине Лурье в возврате уплаченных средств. Кассационная инстанция этот подход поддержала, пишет РБК.

В МАЮК заявили, что такой подход фактически оставляет покупателя без квартиры и без денег, что, по мнению юристов, «создает опасный прецедент и дестабилизирует оборот недвижимости». Ассоциация указала, что отказ в двусторонней реституции противоречит пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ, устанавливающему общее правило: при признании сделки недействительной каждая сторона обязана возвратить другой всё полученное по сделке, если только закон прямо не предусматривает иное.

Юристы подчеркнули, что передача денег при расчетах по договору купли-продажи является самостоятельной распорядительной сделкой: последующая утрата этих средств в результате действий третьих лиц (например, мошенников) не освобождает продавца от обязанности вернуть покупателю уплаченную сумму. При этом требования к мошенникам, по позиции МАЮК, могут предъявляться дополнительно – в виде исков о возмещении вреда или убытков, – но не вместо реституции между сторонами недействительной сделки.

Ассоциация призвала Верховный суд обеспечить единообразие правоприменительной практики: отменить судебные акты, в которых нормы материального права, по их оценке, были применены неверно, и восстановить принцип двусторонней реституции в отсутствие специальных законных исключений.

Поводом для судебного спора стала продажа пятикомнатной квартиры в Москве весной 2024 года. После заключения договора купли-продажи и получения денег продавец, по версии истца, заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые якобы под сильным психологическим давлением побудили её к сделке. Хамовнический районный суд Москвы признал договор недействительным, согласившись с доводами о существенном искажении воли продавца.

Полина Лурье, оплатившая квартиру, в результате судебных решений лишилась и жилья, и денежных средств. В решении суда указано, что она не проявила должной осмотрительности при заключении сделки и проигнорировала обстоятельства, свидетельствовавшие о возможном искажении воли другой стороны. После оглашения решения в адрес Ларисы Долиной в социальных сетях последовала волна критики, касающаяся как самой позиции певицы, так и возможных последствий сложившегося прецедента для рынка недвижимости.

Окончательную оценку законности выводов нижестоящих судов и позиции участников спора предстоит дать Верховному суду России, куда и передано заключение МАЮК.