Сборная Тюменской области завоевала рекордные 10 медалей на «Абилимпиксе-2025»

Сборная Тюменской области завоевала десять медалей на XI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2025». В копилке команды — два «золота», пять серебряных наград и три «бронзы».

«Вы показали лучший результат за все годы участия в Национальных чемпионатах «Абилимпикс». Десять медалей – итог долгой работы, поддержки наставников и несгибаемой воли каждого из вас», – заявил губернатор Александр Моор на встрече с победителями.

Особое внимание глава региона уделил участию в чемпионате ветеранов специальной военной операции. Впервые в истории «Абилимпикса» они выступили в составе сборных. Участник СВО Фархад Карымов завоевал золотую медаль в компетенции «Промышленная робототехника».

«Участие ветеранов в «Абилимпиксе» – подтверждение их истинной стойкости духа и силы характера», – подчеркнул Александр Моор. Сам Карымов отметил: «Хотелось бы, чтобы те ребята, кто пришел с СВО с проблемами со здоровьем, тоже занялись этим делом. Надо их подтягивать».

По итогам 2025 года шесть организаций из Тюменской области вошли в первую десятку рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников «Абилимпикса». Губернатор вручил победителям, призёрам и представителям этих компаний благодарственные письма.

«Ваш пример показывает, насколько важно упорство, профессионализм и вера в собственные силы», – обратился Моор к сборной.

Успех региона на чемпионате стал результатом системной работы по развитию инклюзивного профессионального образования и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.