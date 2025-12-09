В День Героев Отечества в Тюменской области стартовал Марафон звонков героев

Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Героев Отечества принял участие в старте акции «Марафон звонков героям». Он позвонил супруге гвардии сержанта Артёма Ивашикина, чтобы передать слова поддержки от региона.

«Вместе с коллегами – депутатами, руководителями, общественниками – созваниваемся с участниками и ветеранами СВО и их семьями, чтобы сказать простые, но очень нужные слова: мы рядом, мы гордимся и ждём домой», – написал губернатор на личной странице в социальной сети.

В ходе разговора Александр Моор подчеркнул, что командир части характеризует сержанта Ивашикина как надёжного и сильного бойца, который поддерживает товарищей и служит примером для других. Семья военнослужащего готовится к пополнению.

«Такие разговоры важны. Они дают почувствовать, что в Тюменской области знают своих героев поимённо, помнят о каждом и всегда готовы поддержать родных», – отметил глава региона.

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря с 2007 года. Эта дата связана с историческим событием: 26 ноября (9 декабря по новому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия – высшую военную награду за личную храбрость. В современной России орден восстановлен, а дата стала днём чествования Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.