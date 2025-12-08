В Югре расширят перечень сфер, запрещенных для работы мигрантов

С 1 января 2026 года в Югре еще пять видов экономической деятельности будут запрещены для иностранных работников. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук во время прямой линии, комментируя обращения жителей, связанные с миграционной политикой.

Глава региона отметил, что в округе многократно поднимался вопрос о необходимости ужесточения контроля за пребыванием мигрантов и ограничении их занятости в ряде сфер:

«Эта проблема на самом деле накапливалась многие годы. Условия, способствовавшие пребыванию большого количества иностранцев, часто приводили к тому, что они не выполняли ту миссию, ради которой приезжали в регион. Это повлекло за собой определенное количество преступлений, совершаемых иностранцами. Поэтому сегодня нами несомненно взят курс на ужесточение требований по отношению к мигрантам, которые приезжают в наш регион», – подчеркнул он.

В 2024 году список запретных сфер был расширен сразу на 18 пунктов – до 22. Сейчас их станет 27:

«В этом году решение уже принято и подписано. С 1 января 2026 года еще плюс пять видов экономической деятельности будут закрыты для иностранцев», – заявил Кухарук.

В обновленный перечень вошли сферы, за которые выступали сами жители и представители коренных малочисленных народов Севера:

– рыболовство;

– заготовка дикоросов;

– сбор кедровых шишек;

– курьерские услуги;

– ряд сопутствующих видов работ в этих направлениях.

Губернатор напомнил, что ситуация с заготовкой дикоросов в округе неоднократно вызывала резонанс:

«Целые фуры стояли вдоль дорог на территории Югры. Фиксировали все эти нарушения. Они действительно присутствовали. Поэтому такой запрос был удовлетворен. Мы расширили эти меры, приняли в том числе по запрету видов такой экономической деятельности».

Кроме ограничений по видам деятельности, в округе увеличат стоимость патента для работодателей, привлекающих иностранных рабочих. Это, по словам губернатора, должно дополнительно снизить миграционную нагрузку на регион.