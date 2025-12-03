Успехи Тюменской области в сфере туризма отмечены на федеральном уровне

Тюменская область заняла место в десятке лидеров среди российских регионов по количеству туристических поездок в 2025 году. Об этом на основе данных Росстата сообщили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

«Наш регион вновь отмечен на федеральном уровне! Мы активно развиваем сферу гостеприимства в регионе», – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

Одним из самых популярных зимних направлений остаются термальные источники региона, шестой сезон на которых открылся 8 ноября. Параллельно в области совершенствуется туристическая инфраструктура: несколько компаний строят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Также в планах — создание туристско-рекреационного кластера рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

«Кстати, завтра там стартует второй этап Кубка России по лыжным гонкам. Приезжайте отдохнуть и поболеть за наших!», – пригласил Александр Моор.

Успех региона в туристической сфере подтверждает эффективность комплексного подхода к развитию инфраструктуры и продвижению внутреннего туризма, что соответствует общероссийскому курсу на повышение доступности и качества отдыха внутри страны.