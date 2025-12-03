Искусственный интеллект активно меняет банковские процессы: от кредитов до инвестиций

Финансовые организации активно, но выборочно внедряют искусственный интеллект в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях. Как заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «России 24» на полях инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», одним из ключевых сегментов для ИИ стала кредитная процедура.

Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы.

Вторая область – это робо-эдвайзеры, роботы советники.

«Каждый частный клиент, например, имеет свою способность и склонность к риску, свои, скажем так, горизонты инвестирования. Если он сообщает роботу-эдвайзеру, роботу-советнику эти важные параметры инвестирования, правильная рекомендация этого роботсоветника – это уникальное конкурентное преимущество», – рассказал топ-менеджер.

Еще одним технологическим прорывом, который ожидается в ближайшей перспективе, станет запуск цифрового рубля.

«Можно на пальцах родной руки пересчитать страны, которые так близко подошли к внедрению третьей формы своей валюты», – указал представитель банка.