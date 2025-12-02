До 2040 года в Тюменской области построят и реконструируют свыше 1000 коммунальных объектов

В развитие коммунальной инфраструктуры Тюменской области до 2040 года будет инвестировано более 54 миллиардов рублей. В рамках программы планируется построить и реконструировать свыше 1000 объектов, включая 378 километров сетей водоснабжения и 118 километров сетей водоотведения. В 70 малых населенных пунктах будут установлены современные станции водоочистки.

Одним из ключевых этапов программы стало подписание концессионного соглашения о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Ялуторовске. Это уже 16-я концессия, заключенная в регионе в 2025 году.

«По условиям соглашения между Правительством Тюменской области, администрацией Ялуторовска и компанией "Росводоканал-Тюмень", в муниципалитете предстоит реконструировать и построить 2 водозабора, очистные сооружения канализации и 23 км сетей водоснабжения и водоотведения. Эти масштабные работы потребуют серьезных инвестиций – более 4 млрд рублей», – сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Подготовка к заключению стратегического партнерства велась около двух лет: рабочая группа изучала состояние существующих объектов и составляла планы развития инфраструктуры. Операционную деятельность в муниципалитетах единый оператор начнет с 1 января 2026 года. Срок концессии составляет 49 лет. Правительство региона будет осуществлять контроль за соблюдением условий соглашений через ГБУ «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства».

Всего в Тюменской области в 2025 году заключено 16 новых концессий, а 23 аналогичных соглашения в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения уже действуют в регионе.