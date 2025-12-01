Три беспилотные системы «Геоскан-801» будут мониторить тюменские леса

Три современных российских беспилотника поступили в распоряжение Тюменской авиабазы для мониторинга и охраны лесов. Техника закуплена в рамках федерального проекта по внедрению отечественных беспилотных авиационных систем.

Беспилотные системы «Геоскан-801» предназначены для аэровизуальных наблюдений, контроля лесопожарной обстановки, координации действий пожарных команд и защиты лесного фонда. С их помощью специалисты смогут оперативно выявлять незаконные рубки, фиксировать порчу почв и самовольное занятие земельных участков, а также контролировать соблюдение противопожарного режима.

«Технологии дистанционного мониторинга повышают оперативность и точность получаемых данных, позволяют оценивать состояние труднодоступных участков и оптимизировать работу лесопожарных служб», – отметили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Поставка техники стала возможной благодаря реализации проекта, финансируемого из федерального бюджета в размере 4,5 млн рублей. После получения дронов учреждение прошло процедуру регистрации в Росавиации и получило сертификат эксплуатанта, подтверждающий готовность к выполнению авиационных работ с соблюдением всех требований безопасности.

Внедрение беспилотников – часть стратегии по цифровизации и технологическому развитию лесного хозяйства региона, направленной на повышение эффективности охраны и защиты лесных ресурсов с помощью отечественных технологий.