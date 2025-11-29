16+
​Цифровая трансформация в Тюменской области продолжится с акцентом на отечественные IT-решения

Тюменская область внедряет искусственный интеллект в госуправление

​Цифровая трансформация в Тюменской области продолжится с акцентом на отечественные IT-решения
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области подвели итоги реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» за 2025 год. На заседании рабочей группы с участием представителей органов власти и местного самоуправления обсудили достижения и планы на 2026 год.

Ключевым результатом года стало пилотное внедрение технологий искусственного интеллекта в электронный документооборот. «Ожидается, что система повысит точность заполнения реквизитов входящих документов до 87% и сократит время обработки одного документа вдвое», – сообщили в департаменте информатизации региона.

Среди других значимых достижений:

  • завершение редизайна Портала услуг Тюменской области с современным интерфейсом и улучшенной архитектурой (будет доступен в 2026 году)
  • развитие диалоговой нейросетевой системы, где 66% обращений обрабатываются автоматически
  • превышение плановых показателей по онлайн-оформлению массовых госуслуг (92,6% при плане 51%)

«Результаты 2025 года показывают, что системная работа по цифровому государственному управлению приносит ощутимый эффект уже сегодня. Мы видим рост качества сервисов, уверенное движение к высоким показателям цифровой зрелости и успешное внедрение технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы. В 2026 году продолжим развивать сервисы, повышать долю отечественных решений и систем, которые делают взаимодействие государства и граждан проще, быстрее и надежнее», – отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

По уровню цифровой зрелости госуправления три из шести индикаторов уже соответствуют норме, установленной на 2030 год. В их числе – доля сотрудников органов власти, работающих в СЭД, доля массовых услуг в электронном виде и доля российского ПО в работе ведомств.

В 2026 году работа по цифровой трансформации государственного управления в регионе будет продолжена с акцентом на развитие сервисов и внедрение отечественных IT-решений.


29 ноября в 14:41, просмотров: 664, комментариев: 0
