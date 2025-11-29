16+
​Тюменская инвестиционная команда создает комфортные условия для бизнеса

Тюменское инвестиционное агентство договорилось о сотрудничестве с «Деловой Россией»

Фото: vk.com/tmninvest

Инвестиционное агентство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с межрегиональным отделением «Деловая Россия — Урал». Документ, подписанный на IX Общероссийском форуме «Города России», предусматривает координацию усилий в реализации инвестиционных проектов, обмен опытом и создание комфортных условий для бизнеса.

«Форум «Города России» дает возможность обменяться опытом и наметить конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата. Мы сосредоточены на том, чтобы сократить сроки принятия решений по проектам, убрать лишние процедуры, сделать поддержку проектов максимально оперативной. На форуме видно, какие практики уже работают в других регионах — это помогает быстрее внедрять лучшие решения у себя», – прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

В рамках форума тюменская делегация активно участвовала в деловой программе. Николай Пуртов выступил модератором панельной дискуссии «Инвестиционный климат городов: барьеры, драйверы и совместные решения», где эксперты обсудили ключевые факторы инвестиционной привлекательности и успешные кейсы поддержки бизнеса.

Также состоялась форсайт-сессия «Муниципальный инвестиционный стандарт: реальный инструмент работы с инвесторами?», организованная совместно с НО «НААИР». Участники рассмотрели практические инструменты для создания безбарьерной административной среды на муниципальном уровне.

Новое соглашение с «Деловой Россией» расширяет возможности Инвестиционного агентства по работе с бизнес-сообществом и усиливает позиции Тюменской области в межрегиональном сотрудничестве.


29 ноября в 12:21
