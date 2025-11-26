Более сотни тюменских аграриев получили награды по итогам сельскохозяйственного года

Торжественная церемония, приуроченная к областному Дню работника сельского хозяйства, прошла в ДК «Нефтяник» с участием губернатора Александра Моора.

Глава региона лично поблагодарил работников АПК и вручил переходящее знамя Губернатора Заводоуковскому муниципальному округу, признанному лучшим по итогам сезона.

«Этот год стал рекордным для всей области. Урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей – самая высокая за всю историю региона», – заявил Александр Моор.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты – это итог многолетней системной работы по поддержке АПК, обновлению техники и внедрению современных технологий.

«Тюменская область полностью обеспечивает себя продуктами. Продовольственная безопасность – на высоком уровне, а наша продукция востребована далеко за пределами региона», – отметил губернатор.

В церемонии награждения также приняли участие заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов, председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Ковин и председатель профильной комиссии Общественной палаты Юрий Конев. Были отмечены более 100 руководителей сельхозпредприятий, животноводов, растениеводов и работников других профессий.

Программа праздника включила чествование аграриев, поздравления от представителей власти и концерт.