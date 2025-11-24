Участники СВО стали почетными гостями Дней казахской культуры в Тюмени

В Тюмени состоялись Дни казахской культуры – одно из важных событий национально-культурного календаря региона. Торжественный концерт прошел в Тюменском колледже искусств и был посвящен сразу трем датам: 80-летию Победы, Году защитника Отечества и Году героев Тюменской области. Почетными гостями стали участники специальной военной операции и их семьи.

Ветеран СВО и участница программы «Боевой кадровый резерв» Мадина Бухарина подчеркнула, что память о подвиге казахского народа – часть общего исторического кода страны: «Россия – многонациональная держава, и важно, что в нашем регионе берегут традиции и историю. Желаю всем мирного неба и гармонии».

Слова поддержки прозвучали и от участницы СВО Куляим Жакуповой, которая поблагодарила жителей области за помощь бойцам: «Мы верим, что Победа будет за нами».

Заместитель председателя регионального комитета по делам национальностей Роман Малыгин отметил, что национально-культурные мероприятия стали важной частью работы региона с момента начала СВО:

– Ежегодно в нашей большой многонациональной Тюменской области при поддержке регионального правительства проводится целый комплекс мероприятий, направленных на реализацию стратегии государственной национальной политики. С первого дня специальной военной операции приоритетным направлением нашей совместной с национально-культурными автономиями и общественными организациями работы стала поддержка наших бойцов и их семей. Проводимые дни национальных культур объединяют народы всех национальностей.

На площадке разместили стенды о Герое России, участнике СВО Жумабае Раизове, а также о вкладе казахского народа в Победу в Великой Отечественной войне.

На сцене выступили коллективы Национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Зрители услышали песни времен войны и современные композиции о любви к Родине и единстве народов.

Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев подчеркнул, что год героев помог укрепить патриотическую повестку и поддержать носителей казахских традиций:

– Мы сохраняем память о предках и поддерживаем тех, кто сегодня защищает страну. При поддержке правительства области удалось сделать многое для сохранения культуры и укрепления единства.