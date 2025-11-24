В Заводоуковске прошел семинар по защите от кибермошенничества для работников бюджетной сферы

В Заводоуковске прошел масштабный практический семинар по противодействию кибермошенникам – один из мероприятий региональной программы по кибербезопасности. На обучение приехали более 80 работников бюджетной сферы из пяти муниципалитетов: Заводоуковского, Ялуторовского, Омутинского, Юргинского и Упоровского округов.

Главным спикером стала оперуполномоченный УМВД Тюменской области Елена Шпаченко. Сотрудница подразделения по борьбе с киберпреступлениями разобрала реальные случаи обмана, показала типичные схемы и объяснила, почему именно психологическое давление остается главным инструментом мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники заставляют жертву действовать в условиях паники – под предлогом «спасения» денег, «блокировки» счета или «проблемы с родственником». В таких ситуациях, подчеркивает Шпаченко, важно не поддаваться эмоциям:

– Ваша главная защита – пауза. Завершите разговор и перезвоните в банк или близким по известному номеру. Ни один сотрудник официальной организации не будет требовать коды из SMS или данные карты.

Проект реализуется при поддержке Правительства Тюменской области совместно с Прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год.

Подробные рекомендации опубликованы на специализированном портале стопмошенники72.рф.