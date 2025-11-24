Тюменская область и Росприроднадзор расширяют экоконтроль и работу с недропользованием

Тюменская область и Росприроднадзор расширяют совместную работу по экологическому контролю. Итоги рабочей встречи с руководителем федерального ведомства Светланой Радионовой прокомментировал губернатор Александр Моор, отметив, что регион и надзорное ведомство находятся в тесном контакте по вопросам охраны окружающей среды.

Главной темой встречи стало недропользование. По словам губернатора, обе стороны пришли к общему выводу: грамотное проектирование процессов добычи позволяет заранее предотвращать экологические нарушения и снижать затраты компаний. Тюменская область направит своих специалистов на обучающий семинар Росприроднадзора, посвящённый этой теме.

Во время визита в Тюменскую области Светлана Радионова посетила крупнейший российский комплекс по производству полимеров – тобольский «ЗапСибНефтехим». Гостям показали современные экологические решения предприятия: замкнутый водооборот, газоочистку, факелы бессажевого горения и систему постоянного мониторинга качества воздуха и прилегающих природных территорий. Превышений нормативов, по данным мониторинга, не выявлено.

Также Александр Моор и Светлана Радионова участвовали в выездном заседании Научно-технического совета Росприроднадзора в Тюмени. На обсуждение вынесли правоприменение в сфере управления отходами недропользования, цифровизацию экологического контроля и соблюдение природоохранных требований компаниями региона.

Александр Моор поблагодарил Светлану Радионову за внимание к области и подчеркнул, что совместные усилия федерального и регионального уровней – ключ к системной работе по ликвидации свалок, предупреждению нарушений и развитию промышленности с соблюдением экологических стандартов.