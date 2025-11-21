В Госдуме хотят запретить размещение алкомаркетов в новых домах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов намерен внести в Госдуму законопроект, запрещающий размещение алкомаркетов в нежилых помещениях новостроек, пишет ТАСС.

Документом предлагается внести изменения в статью 16 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В проекте закрепляется норма, согласно которой «запрещается размещение торгового объекта по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более пятидесяти процентов от общей выручки за отчетный период, в нежилых помещениях вновь построенного многоквартирного дома».

В пояснительной записке подчеркивается, что на федеральном уровне сейчас отсутствует прямой запрет на размещение таких торговых точек в нежилых помещениях многоквартирных домов. Отмечается, что в новых жилых комплексах алкомаркеты открываются достаточно часто, что негативно влияет на криминогенную обстановку, а также нарушает права жителей на отдых и благоприятную окружающую среду.