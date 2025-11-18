В Тюмени обсудили информационное освещение реализации нацпроектов в УрФО

Тюменская область демонстрирует высокую активность в информационном сопровождении национальных проектов – регион вошёл в число лидеров по количеству материалов и инициатив, направленных на информирование жителей о результатах реализации нацпроектов и повышении их цифровой грамотности.

В частности, в регионе выстроен системный подход к продвижению проекта «Эффективная конкурентная экономика» и запущена кампания по профилактике кибермошенничества со специализированным сайтом Стопмошенники72.рф.

Эти и другие показатели были озвучены на образовательном семинаре-совещании по информационному освещению нацпроектов, прошедшем в Тюмени 18 ноября, передает информационный центр правительства региона. В мероприятии приняли участие представители органов власти Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова отметила практическую эффективность региональных коммуникаций и их отклик у аудитории:

– Последняя компания, которая у нас сейчас запущена – по профилактике кибермошенничества. Создан сайт Стопмошенники72.рф активно используются разные каналы коммуникации. Запущена серия обучающих мероприятий, разработаны посвященные этой тематике игра-опрос и видеоурок.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов привёл сводную статистику по работе и указал на рост активности по сравнению с прошлым годом:

– Уральский федеральный округ активно включился в информационную работу с новыми национальными проектами, которые запущены с начала 2025 года. Все регионы показали хорошие результаты и творческий подход. В общей сложности с начала текущего года создано более 19 тысяч информационных поводов, по сравнению с 2024 годом зафиксирован рост почти в полтора раза. Важно понятным языком доносить до жителей результаты работы органов власти по нацпроектам.