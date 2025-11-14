Золото, акции и облигации: аналитики обсудили перспективные идеи на фондовом рынке

Аналитики обсудили перспективные идеи на фондовом рынке до конца года. В числе защитных активов останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков.

По оценке участников, потенциал роста сохраняется не только у облигаций, но и у российского фондового рынка: индекс МосБиржи к концу 2026 года может достичь 3660 пунктов, что соответствует росту около 44%. Основной фокус — на удержание доли во внутренне ориентированных акциях и добавлении акций экспортёров, например, цветной металлургии.

Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Максим Перлин отметил, что стоит обратить внимание на квазивалютные инструменты.

«Рубль сейчас несколько переукреплён, поэтому логично иметь долю квазивалютных бумаг — прежде всего замещённых облигаций Минфина. Этот рынок, несмотря на молодость, стал одним из самых ликвидных», — подчеркнул он.