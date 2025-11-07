Президент России поддержал полный запрет вейпов

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о полном запрете продажи вейпов на территории страны. Во время визита в Самару предложение озвучила руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, сославшись на зарубежный опыт. «Дайте распоряжение ввести полный запрет вейпов», — обратилась она к главе государства. Путин поддержал идею, отметив, что важны не только возможные запретительные меры, но и системная профилактическая работа с молодежью, пишет РБК.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подтвердил, что правительство поддерживает инициативу. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата «в ближайшее время» выйдет на принятие законопроекта о полном запрете продажи вейпов и что «абсолютное большинство» депутатов выступают за такие меры.

Действующие ограничения вводились поэтапно. В 2020 году вейпы и кальяны фактически приравняли к табачным изделиям: их использование запретили в общественных местах, а продажу несовершеннолетним — под запретом. Весной 2023 года ужесточили правила розничной торговли: запретили продажу на ярмарках и в онлайн-магазинах, а в обычных точках обязали скрывать устройства и жидкости с витрин. Одновременно утвердили перечень запрещенных компонентов в жидкостях для парения, включая ряд ароматизаторов, подсластителей и биологически активных добавок (кофеин, таурин, гуарана и др.).