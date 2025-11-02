16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,8861   EUR  93,3848  

Новости

Больше новостей
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка

Центробанк объяснил, как вычислить дипфейк и защититься от мошенников

​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка
Фото: ru.freepik.com

Центральный банк России рассказал, как пользователи могут распознать сгенерированные нейросетью видео и голосовые сообщения, которые всё чаще используют мошенники для кражи денег.

«С развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги. И вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек – пожилой или просто столкнулся с подобной технологией впервые», – говорится в посте.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, стоит обращать внимание на несколько характерных признаков.

Как распознать поддельный голос или видео

1. Ненатуральная речь.
Роботизированная, монотонная, без эмоций. Фразы могут звучать неестественно, иногда обрываться или повторяться.

2. Несинхронность губ и звука.
Движения губ не совпадают с произносимыми словами, видна легкая задержка в кадре.

3. Странная мимика.
Редкое моргание, неестественные движения лица, неподвижные брови или отсутствие эмоций.

4. Технические дефекты.
Посторонние шумы, дрожание кадра, искажения звука или света – частый признак дипфейков.

Главное правило безопасности

Если вы получаете видео или голосовое сообщение от знакомого, в котором говорится о деньгах, переводах или просьбе о помощи, – не спешите верить.

  • Позвоните человеку напрямую и уточните, действительно ли он отправлял это сообщение.
  • Если возможности позвонить нет, задайте «контрольный» вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий человек.

нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 12:46, просмотров: 298, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 547
  2. Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер 351
  3. ​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка 298
  4. ​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте 289
  5. Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв 269
  6. ​В Сургуте ночью 18 ноября отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта гидранта 266
  7. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 218
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3375
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2607
  3. ​В ожидании рампы 2598
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2321
  5. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1779
  6. ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога 1720
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 1696
  8. Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют) 1623
  9. Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей 1587
  10. Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений 1578
  1. Погуляем, поедим 11940
  2. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6692
  3. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6531
  4. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6063
  5. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5608
  6. ​Покоривший стихию 5421
  7. ​Время, вперед! 5141
  8. ​Великая трагедия и возрождение города 4729
  9. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4393
  10. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 3765

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика