​Telegram добавил вход по коду из e-mail на фоне сообщений об ограничениях SMS

Мессенджер Telegram внедрил опцию входа по коду, отправляемому на электронную почту, сообщает «РИА Новости». В настройках раздела «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа», где пользователь может указать e-mail для получения кодов подтверждения.

Нововведение обращает на себя внимание на фоне публикаций о возможной блокировке российскими операторами доставки SMS и звонков для активации аккаунтов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). 30 октября издание «Код Дурова» со ссылкой на источник на телеком-рынке писало, что операторам рекомендовано прекратить передачу таких сообщений новым пользователям. По данным издания, ограничение затрагивает именно регистрацию (требуются номер телефона и код), тогда как ранее зарегистрированные аккаунты могли использовать альтернативные способы подтверждения, в том числе e-mail и звонок с российского номера, пишут «Ведомости».

Напомним, что 13 августа Роскомнадзор сообщил о «частичном» ограничении VoIP-звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив меру борьбой с мошенничеством и вовлечением граждан в противоправную деятельность. Ведомство утверждало, что мессенджеры игнорировали требования по противодействию мошенничеству.