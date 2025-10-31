В России станет труднее зарегистрировать нового пользователя в популярных мессенджерах

В России у новых пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) возникли проблемы с приёмом подтверждающих СМС и звонков. Об этом сообщил телеграм-канал «Код Дурова», информацию подтвердил РБК со ссылкой на источник в сфере информационной безопасности.

По данным «Кода Дурова», от российских операторов связи потребовали прекратить передачу звонков и СМС, поступающих от подрядчиков мессенджеров для активации новых аккаунтов. При этом СМС, по словам источников, продолжают доходить не на все номера: при попытке сменить номер на «МегаФон» и МТС сообщение пришло, на номер «Билайна» — нет.

Источник РБК в отрасли также подтвердил наличие запрета на передачу СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp. Издание направило запрос в Роскомнадзор и обратилось за комментарием к пресс-службе Telegram.

Напомним, ранее работа VoIP-звонков в обоих мессенджерах уже ограничивалась в России. 13 августа Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив меру борьбой с мошенничеством и уточнив, что иных ограничений функционала не вводилось. В WhatsApp тогда заявили о приверженности конфиденциальности и сопротивлении попыткам нарушить право на безопасное общение; в Telegram отметили активную модерацию и противодействие мошенничеству.

Сообщается, что текущие сложности касаются именно новых регистраций или смены номера: часть действующих аккаунтов продолжает получать СМС, но наблюдается выборочность доставки по операторам. Официальных разъяснений от регулятора и компаний на момент публикации нет.