Губернатор Тюменской области подвел итоги прямой линии с населением

Александр Моор подчеркнул, что все вопросы, поступившие в ходе прямой линии, будут рассмотрены, и по каждому из них будет дан ответ.

Кроме того, в ходе прямой линии обсуждались меры поддержки участников СВО и членов их семей. Губернатор напомнил о действующих в регионе 27 мерах поддержки для участников спецоперации и 40 – для членов их семей.

Также были затронуты вопросы организации дорожного движения в районе Ново Комарово. В качестве решения проблемы пробок губернатор анонсировал запуск движения по дороге, соединяющей улицу Достоевского в деревне Патрушева, с новой транспортной развязкой, а также открытие правоповоротного съезда вдоль деревни Комарова.

Жителей 5-го Заречного микрорайона волновал вопрос строительства новых социальных объектов. Александр Моор сообщил, что уже разработана проектная документация на строительство комплекса, включающего школу, детский сад и учреждение дополнительного образования.

Одной из ключевых тем стало введение в школах системы средневзвешенной оценки. Губернатор пояснил, что данный метод, опробованный в ряде школ региона, позволяет более объективно оценить уровень усвоения материала.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прямую линию с жителями региона, в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся различных сфер жизни. На прямую линию поступило более 1300 обращений.

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

