В Госдуме рассматривают новые налоговые льготы для семей с детьми

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Налоговый кодекс, уточняющие применение НДФЛ-льгот при продаже жилья с последующей покупкой более подходящего для семей с двумя и более детьми, сообщает Газета.Ru. Документ предусматривает, что при расчёте льготы будут учитываться дети любого возраста, признанные судом недееспособными, а также дети, родившиеся уже после продажи — но не позднее 30 апреля следующего года. Уточнён и критерий «лишней» недвижимости: у семьи не должно быть более 50% доли в другом жилье, чья кадастровая стоимость выше стоимости приобретаемого объекта. Логика льготы сохраняется: улучшение условий определяется по площади и кадастровой стоимости.

По оценке кандидата экономических наук, преподавателя Института международных экономических связей Залины Казовой, изменения создают дополнительную предсказуемость для семей, планирующих расширение жилплощади: «Большой сегмент семей с детьми пользуются детской льготой для расширения своей жилплощади, а уточнение правовых критериев льготы позволит избежать неточностей и двусмысленностей в трактовке закона. Ожидается, что предоставляемые налоговые преференции создадут для семей с детьми условия, при которых улучшение жилищных условий станет экономически менее обременительным. Это позволит приобретать жилье, превышающее текущие потребности по площади, тем самым заранее обеспечивая пространство для последующего увеличения численности семьи».

Эксперт отмечает, что новая редакция льготы соответствует социальной функции государства, ориентированной на поддержку семей с детьми и увязанной с демографическими приоритетами: наряду с прямыми мерами поддержки, корректировка налоговых правил способствует формированию благоприятной «инфраструктуры жизненного пространства» для российских семей.