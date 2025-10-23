​Бывшего мэра Плёса подозревают в незаконном присвоении большей части городской недвижимости

Алексей Шевцов возглавлял администрацию Плёса в 2010-2011 годах, а с 2005 по 2015 год был депутатом местной думы. После ухода с поста он занимался развитием культурных и туристических проектов в качестве общественного деятеля.

Прокурор Андрей Жугин попросил суд удовлетворить иск в полном объёме, отметив, что схема отчуждения имущества была тщательно продумана и направлена на сокрытие реального собственника.

Всего в иске прокуратуры содержатся требования об изъятии более 150 объектов недвижимости и земельных участков в доход государства. Общая сумма незаконных доходов, по оценке следствия, превышает 1 млрд рублей.

По данным прокуратуры, бывший мэр и депутат местной думы использовал коррупционные схемы, чтобы получить права на земельные участки и объекты недвижимости, часть которых ранее принадлежала муниципалитету. Недвижимость использовалась для строительства отелей и реализации личных коммерческих проектов, включая туристический комплекс, связанный с его авторской идеей — «избингом».

«Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — сообщил Жугин (цитата по РИА Новости).

Бывший глава города Плёса Ивановской области Алексей Шевцов (признан иноагентом) оформил на своих родственников более двух третей городской недвижимости — около ста объектов, заявил прокурор Ивановской области Андрей Жугин во время прений по делу о взыскании с экс-чиновника свыше 1 млрд рублей, пишет РБК.

