Нацпроекты в Тюменской области: финансирование, отзывы жителей и планы на будущее

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочее совещание, на котором были подведены предварительные итоги реализации национальных проектов в регионе.

– Главная цель национальных проектов – реальное повышение качества жизни людей, – подчеркнул Александр Моор.

Работа ведется в соответствии с планом, сообщили в информационном центра правительства региона. Так, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» профинансирован из регионального бюджета на 97,1%, «Инфраструктура для жизни» – на 87,9%, «Семья» – на 75,6%.

Жители Тюменской области могут высказать свое мнение о реализации национальных проектов, используя QR-коды, размещенные на всех строящихся объектах. Отзывы граждан в основном положительные, однако конструктивные критические замечания также учитываются в работе.

Напомним, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тюменской области в этом году обновят более 350 километров дорог. Кроме того, утверждена программа обновления общественного транспорта, на которую из регионального и федерального бюджета направят порядка пяти миллиардов рублей.