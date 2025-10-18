Тюменские врачи проведут бесплатные осмотры жителей Ярковского района

С 20 по 25 октября в Ярковском районе Тюменской области пройдет выездная акция «Здоровое село», в рамках которой жители смогут пройти бесплатные осмотры у квалифицированных специалистов из Тюмени, получить диагностику и рекомендации по лечению.

Команда врачей включает эндокринолога, кардиолога, невролога, терапевта, акушера-гинеколога, а также специалиста по УЗИ сердечно-сосудистой системы. Кроме того, для проведения флюорографии и маммографии будут работать передвижные комплексы.

Осмотры будут проводиться в зданиях школ по следующему графику:

20 октября, 9:00-17:00 – с. Новоалександровка (для жителей д. Новонерда, Новокаишкуль, Агалья и Старый Каишкуль).

21 октября, 8:00-17:00 – с. Покровское (для жителей с. Усалка, Дубровное, Мотуши, Никитино, пос. Веселый, д. Космакова, Щучья).

22 октября, 8:00-17:00 – с. Староалександровка (для жителей с. Чечкино, д. Куртюганы, Юртобор, Карбаны, Тарханы).

23 октября, 8:00-17:00 – с. Варвара (для жителей с. Маранка, Новоселово, Плавново, д. Чеганово).

24 октября, 8:00-17:00 – с. Гилево (для жителей с. Плеханово, пос. Усть-Тавда, д. Большой Краснояр).

25 октября, 8:00-12:00 – с. Аксарино (для жителей с. Иевлево, Караульнояр, Бачелино).

Проект «Здоровое село», реализуемый департаментом здравоохранения Тюменской области, направлен на повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Ранее аналогичная акция прошла в Сорокинском районе, где медицинскую помощь получили около 2000 человек, многим из которых была скорректирована терапия, а у некоторых впервые выявлены серьезные заболевания. Проект включает в себя не только консультации, но и вакцинацию, профилактические прививки, проведение скринингов и обследований. Особое внимание уделяется ветеранам СВО и членам их семей.