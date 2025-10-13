Сбережения физических лиц в России за девять месяцев выросли на семь процентов

Сбережения физических лиц в России за девять месяцев выросли примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 трлн рублей. Доля национальной валюты остается стабильно высокой — около 95% средств или 58,3 трлн россияне хранят в рублях.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. При этом рублевые средства до востребования показали околонулевую динамику, это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по вкладам и накопительным счетам.

«Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 трлн, из которых 62,8 трлн – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.