Миронов предложил ввести единые скидки на авиабилеты для студентов

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой установить единые скидки на авиаперелеты для студентов. Сейчас льготы предоставляются по усмотрению авиакомпаний, что, по мнению политика, делает систему поддержки неэффективной, передает ТАСС.

«Нужны единые скидки и на авиабилеты - сейчас они даются по усмотрению авиакомпании. Студенты - одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране», – заявил Миронов.

Кроме того, депутат считает необходимым распространить студенческую скидку и на билеты в плацкарт. Сейчас она действует только на проезд в купе. Миронов дополнил, что государство должно обеспечить более четкие и весомые гарантии льготного проезда для студентов на весь период их учебы.