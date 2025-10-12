Миронов предложил ввести единые скидки на авиабилеты для студентов

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8548   EUR  93,9181  

Новости

  • ​В Сургуте появилась еще одна «Аллея предпринимателей»

    ​В Сургуте появилась еще одна «Аллея предпринимателей»

    Сегодня в 12:47
    113 0
  • Завершается реконструкция одного из главных окружных гостиничных комплексов — «Югорской долины»

    Завершается реконструкция одного из главных окружных гостиничных комплексов — «Югорской долины»

    Сегодня в 12:25
    130 0
  • Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

    Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

    Сегодня в 11:54
    149 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Кардиологи Сургута спасли мужчину за четыре минуты до остановки сердца

    ​Кардиологи Сургута спасли мужчину за четыре минуты до остановки сердца

    Сегодня в 11:29
    171 0
  • ​Почти все − в тени: до 95% аренды жилья в России остаются нелегальными

    ​Почти все − в тени: до 95% аренды жилья в России остаются нелегальными

    Сегодня в 10:59
    195 0 
  • ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

    ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

    13 октября в 21:25
    443 0
  • ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе

    ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе

    13 октября в 20:34
    509 0
  • ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона

    ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона

    13 октября в 20:25
    415 0
  • Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России

    Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России

    13 октября в 18:18
    508 0
  • В Госдуме рассматривают законопроект о кратном увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с животными

    В Госдуме рассматривают законопроект о кратном увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с животными

    13 октября в 17:54
    529 1
  • В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению

    В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению

    13 октября в 17:01
    542 0
  • ​В Сургутском районе открылась первая в России муниципальная школа цифрового спорта

    ​В Сургутском районе открылась первая в России муниципальная школа цифрового спорта

    13 октября в 16:29
    574 0
  • Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности

    Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности

    13 октября в 15:10
    670 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
Предложение брать социальный налог с неработающих здоровых граждан - это:

Справедливо 50%

Обдиралово 38.3%

Не знаю 11.7%

Всего голосов: 94

Комментировать
0
Больше опросов

В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов

Миронов предложил ввести единые скидки на авиабилеты для студентов

В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов
Фото: freepik

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой установить единые скидки на авиаперелеты для студентов. Сейчас льготы предоставляются по усмотрению авиакомпаний, что, по мнению политика, делает систему поддержки неэффективной, передает ТАСС.

«Нужны единые скидки и на авиабилеты - сейчас они даются по усмотрению авиакомпании. Студенты - одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране», – заявил Миронов.

Кроме того, депутат считает необходимым распространить студенческую скидку и на билеты в плацкарт. Сейчас она действует только на проезд в купе. Миронов дополнил, что государство должно обеспечить более четкие и весомые гарантии льготного проезда для студентов на весь период их учебы.


нравится (2) не нравится (0)
12 октября в 13:30, просмотров: 854, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
12 октября в 14:22
Маразм крепчал. Какие ещё единые скидки для студентов, если в каждом городе есть высшие учебные заведения и необходимости учиться в другом регионе нет от слова совсем? Да Советская практика предоставления единой 50% скидки для студентов высших и средних специальных учебных заведений на Аэрофлоте по студенческому билету была. Но она была вызвана тем, что все высшие учебные заведения были сосредоточены в областных, краевых центрах, в столицах союзных республик, в столице СССР и в Ленинграде. Сегодня ВУЗ есть в каждом городе, причем «у каждого столбы». Сегодня «всеобщее высшее образование». В стране 5 миллионов студентов. Категорически против такой инициативы. К 2030 году из общего парка самолетов в РФ 1000 единиц, по объективным причинам выйдут из эксплуатации треть- 330 самолетов. На чем возить «единой скидкой студентов»? Где, самолеты, Зин? Давайте лучше введём бесплатный проезд в городском общественном транспорте нашим учащимся школ. Без всяких ограничений введём бесплатный проезд для школьников. Одновременно в ГД озаботились процедурой медиации при разводах и предлагают там включить эту процедуру в бракоразводный процесс. Верю в искренне желания Депутатов ГД сохранить семью любой ценой, но медиации здесь недостаточно. Необходимо перенять опыт Италии, где развестись не только трудно, а практически невозможно. Процедура развода длится там годами или даже десятилетиями. По крайней мере стОит ещё раз в качестве учебного пособия посмотреть фильм «Развод по итальянски».
6xz34e
12 октября в 20:44
Отличное предложение!
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности 670
  2. В Сургуте готов новый участок дороги на улице Усольцева, а ремонт на проспекте Ленина почти завершен 602
  3. ​В Сургутском районе открылась первая в России муниципальная школа цифрового спорта 574
  4. ​Сбер: число регулярно сберегающих россиян выросло на 57% 572
  5. МФЦ Югры запустил собственного чат-бота в мессенджере MAX 561
  6. В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению 542
  7. В Госдуме рассматривают законопроект о кратном увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с животными 529
  8. Большинство югорчан поддержали идею разрешить пересдачу ЕГЭ по всем предметам 515
  9. ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе 509
  10. Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России 508
  1. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4455
  2. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 3659
  3. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 3284
  4. В Югре и России ужесточились правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам 2198
  5. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 2093
  6. Завершение ремонта в колледже имени Знаменского в Сургуте перенесли более чем на полгода 2084
  7. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 1981
  8. Сургутские врачи девять лет боролись за жизнь пациентки с сложной онкологией — и преуспели 1803
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША 1728
  10. ​Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг 1715
  1. Честная пятидневка 11659
  2. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 8619
  3. ​Где концерты, Зин? 7113
  4. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6061
  5. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5225
  6. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4883
  7. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4652
  8. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4455
  9. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4339
  10. Погуляем, поедим 4036

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

