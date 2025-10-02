Тюменская область представляет свой строительный потенциал на форуме в Екатеринбурге

Тюменская область демонстрирует свой строительный потенциал на Международном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, где развернут объединенный стенд Строительно-индустриального кластера региона.

Семь предприятий области представляют свои инновации и достижения в сфере строительства – от производства современных материалов до проектирования и реализации сложных инженерных решений. Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития отрасли, поиска новых партнеров и инвесторов.

Особое внимание уделяется расширению межрегионального сотрудничества. В рамках мероприятия подписан ряд соглашений о вступлении в Строительно-индустриальный кластер компаний из Свердловской области и других регионов.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов подчеркнул, что участие в форуме позволит найти новые решения для развития строительной отрасли региона. По словам генерального директора Строительно-индустриального кластера Юлии Ахметовой, объединение усилий участников кластера открывает новые возможности для масштабирования бизнеса, продвижения продукции на рынок и привлечения инвестиций.

В состав делегации Тюменской области вошли руководители и специалисты ключевых ведомств и организаций, связанных со строительством. На пленарном заседании, посвященном технологическим прорывам в отрасли, участники обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы.

Форум 100+ TechnoBuild – это масштабное мероприятие, объединяющее профессионалов строительной индустрии из России и других стран. В течение четырех дней участники смогут посетить десятки сессий, круглых столов и дискуссий, в которых примут участие представители федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли.