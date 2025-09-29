Артем Жога перезагружает Совет по молодежной политике и приглашает к участию

Молодые жители Тюменской области получили возможность влиять на молодежную политику в масштабах всего Уральского федерального округа. Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога объявил о перезагрузке Совета по молодежной политике и пригласил к участию инициативных представителей нового поколения. Заявление прозвучало на полях форума молодежи УрФО «УТРО» в Тюмени, который уже зарекомендовал себя как площадка для запуска новых инициатив и проектов.

– Наша задача уйти от формализма и иерархии. Хочется, чтобы его участниками стали не чиновники, а инициативные представители нового поколения, которых я вижу в каждом регионе УрФО во время поездок. Участниками Совета станут реальные люди, которые трудятся на благо своих регионов. Они будут формировать повестку Совета, обсуждать конкретные проблемы и предлагать практические решения. Это будет площадка, где голос молодёжи действительно слышен, – подчеркнул Артем Жога.

Подать заявку на участие в Совете можно до 30 октября по ссылке.

Напомним, что форум «УТРО», прошедший в Тюмени, стал площадкой для рождения множества успешных проектов и инициатив. Он зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки молодежных инициатив и укрепления межрегиональных связей.