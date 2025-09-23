«Богатство Сибири» в Тобольске притягивает тысячи посетителей

Новый выставочный проект «Богатство Сибири» в Рентерее Тобольска привлек более семи тысяч гостей и жителей города с момента открытия в мае 2025 года. Об этом сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Рентерея – музейный комплекс, расположенный в здании бывшего казнохранилища, построенного в XVIII веке по проекту известного сибирского зодчего Семена Ремезова.

– Сюда в рамках нацпроекта «Семья» и при поддержке правительства Тюменской области в этом году были приобретены современные многофункциональные витрины и стеллажи для экспонирования музейных предметов и хранения коллекций. В залах появились мультимедийные проекторы, планшеты и экраны. Были установлены арочный металлодетектор и оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказали в департаменте.

В трех тематических выставочных залах представлены главные богатства региона XVII–XVIII веков, уникальные археологические находки, относящиеся к эпохам поздней бронзы, раннего железного века и нового времени, а также материалы по культуре и быту обских угров, собранные в экспедициях. Отдельным блоком выделены необычные анатомические препараты, предметы палеонтологии и таксидермические скульптуры из музейных фондов.

До конца года в историческом здании эпохи Петра I возобновит работу открытое фондохранилище. Гостям будет доступна новая интерактивная экскурсия.