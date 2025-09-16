Инженерная подготовка для объектов межуниверситетского кампуса в Тюмени идет по графику

На улице Мельникайте в Тюмени продолжается строительство нового канализационного коллектора, необходимого для обеспечения работы будущего межуниверситетского кампуса. Ведет работы компания «Тюмень Водоканал», пропускная способность коллектора составит 1200 кубометров в сутки, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

На данный момент специалисты завершили прокладку сетей на левом берегу реки Туры и активно работают на правом. С использованием технологии горизонтально-направленного бурения уже уложено два километра полипропиленовых труб, предстоит проложить еще 3,8 километра. Коллекторы, диаметром 315 мм, монтируются в две линии. Прокладка дюкера под руслом реки Туры запланирована на начало октября.

Новый коллектор обеспечит транспортировку сточных вод от кампуса в городскую систему канализации и далее на очистные сооружения.

Строительство межуниверситетского кампуса, реализуемого в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети», идет строго по графику.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что возведен второй этаж гостиницы и ведется подготовка документации на девять других объектов, включая конгресс-центр и технопарк.

Особое значение проекту придает участие крупнейших нефтегазовых компаний, которые выступают партнерами и вовлечены в формирование специализаций кампуса.

Ожидается, что создание современного кампуса позволит привлечь талантливую молодежь в регион и создать современную образовательную среду.