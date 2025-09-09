Бизнесменам представили инвестиционные возможности Уватского района

Уватский район Тюменской области активно привлекает инвесторов. В настоящее время в инвестиционном портфеле округа находится 30 проектов с общим объемом инвестиций, превышающим 828 миллиардов рублей, из которых четыре находятся в стадии активной реализации.

Для ознакомления предпринимателей с инвестиционными возможностями района, Инвестиционное агентство Тюменской области и сообщество «Капитаны бизнеса» организовали бизнес-тур. Предприниматели изучают ключевые точки роста в поселках Туртас и Нагорный, а также в селе Уват.

– Такие туры демонстрируют практичность подхода для бизнеса: предприниматели получают возможность увидеть территорию своими глазами, лично оценить потенциал и принять взвешенные решения о вложении средств, – отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

В ходе тура представители администрации Уватского района представляют широкий спектр инвестиционных возможностей, включая участки под строительство социальных и торговых объектов, а также перспективные идеи в сфере туризма и придорожного сервиса. Организаторы надеются, что бизнес-тур станет отправной точкой для новых успешных инвестиционных проектов в регионе.