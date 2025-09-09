Работники АО «Транснефть – Сибирь» оказали поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

В рамках волонтерского движения были собраны средства и приобретены генератор для автономной работы и малоразмерный мотоцикл. Генератор был передан в воинскую часть, расположенную в с. Елань (Свердловская область), для дальнейшего использования на передовой. Мотоцикл был приобретен по просьбе добровольца из числа сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» для оперативного выполнения боевых задач.

«Участие в акции по сбору средств приняли более 150 человек. Генератор мы приобрели заранее и передали воинской части во время нашего традиционного мотопробега – это была одна из ключевых точек 500-километрового маршрута. Участники мотодвижения «Мототранснефть», как всегда, активно поддержали инициативу приобрести по заявке нашего коллеги мотоцикл. Средства на его приобретение мы собрали буквально за сутки непосредственно в ходе мотопробега, и уже через неделю мотоцикл был направлен в зону проведения СВО», – рассказал председатель первичной профсоюзной организации аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь» Федор Гаврилов.

Часть волонтерских акций проходит совместно с корпоративными мероприятиями, например, мотопробег и хоккейный турнир. В добровольческих проектах активно участвуют молодые специалисты и пенсионеры предприятия. Они плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, держат связь с региональными волонтерскими организациями. Некоторые работники предприятия собирают и сопровождают во внерабочее время гуманитарные грузы, оказывают поддержку родственникам военнослужащих. Также налажено тесное взаимодействие с общественной организацией «Ветераны пограничники Тюменской области».

Работники компании «Транснефть – Сибирь» с первых дней специальной военной операции оказывают поддержку военным на фронте: как коллегам, так и другим солдатам по их заявкам. В том числе с начала года в зону проведения СВО отправлены грузы с автомобильной и мототехникой, квадрокоптеры, детекторы дронов, генераторы, рации, ГСМ, бронежилеты, приобретенные на волонтерские средства на общую сумму свыше 5 млн рублей.