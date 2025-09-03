16+
​За август в поездах СвЖД проехали более трех миллионов человек

На Свердловской железной дороге вырос пассажиропоток

​За август в поездах СвЖД проехали более трех миллионов человек
Фото: пресс-служба СвЖД

В августе 2025 года Свердловская железная дорога перевезла 3,5 миллиона пассажиров. Это на 3% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Больше всего выросли перевозки в пригородном сообщении ‒ до 2,6 млн человек (+3,9%). В дальнем следовании динамика скромнее ‒ 0,9 млн пассажиров (+0,3%). Общий пассажирооборот в августе составил 962 млн пассажиро-километров, что на 1,7% выше уровня августа 2024 года.

«За восемь месяцев (январь-август) 2025 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 23,1 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 17,2 млн пассажиров (+2,6%), в дальнем следовании – 5,9 млн (+1,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2025 года вырос на 2% и составил 6,2 млрд пасс-км», ‒ указали в сообщении.

На всей сети РЖД показатели более сдержанные. В августе было перевезено 117,1 млн пассажиров – всего на 0,2% больше прошлогоднего уровня. При этом в дальнем следовании зафиксировано небольшое снижение (-0,1%). С начала года по всей сети РЖД перевезено 863,8 млн пассажиров (+2,1%), но пассажирооборот снизился на 0,5% и составил 98,8 млрд пассажиро-километров.


Сегодня в 10:19, просмотров: 220, комментариев: 0
