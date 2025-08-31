16+
​Тюменский РМЗ расширяет производство при поддержке Инвестиционного агентства

Инвестиционное агентство помогает Тюменскому РМЗ запустить новый лазерный станок

​Тюменский РМЗ расширяет производство при поддержке Инвестиционного агентства
Фото: vk.com/tmninvest

Тюменский ремонтно-механический завод (РМЗ) запустил новый лазерный станок для обработки листового металла, что стало вторым этапом реализации инвестиционного проекта при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области.

Первая очередь проекта, направленная на организацию производства сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, была успешно реализована предприятием в период с 2022 по апрель 2025 года.

Общий объем инвестиций с учетом вложенных средств составит порядка 167 млн рублей. Планируется создание 28 новых рабочих мест, 18 из которых уже созданы в ходе реализации первого этапа проекта. Инвестиционное агентство предоставило предприятию финансовую поддержку в размере чуть более 61 млн рублей.

Производственную площадку завода посетили журналисты региональных СМИ и представители единой инвесткоманды: генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Герман Прочный.

– Сегодня на сопровождении Инвестиционного агентства находится 197 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 2,2 трлн рублей, планируется создание более 30 тысяч новых рабочих мест, – рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов. – В том числе, в сфере промышленности реализуется 59 проектов с объемом инвестиций – более 727 млрд рублей.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает всестороннюю поддержку предприятиям региона, способствуя развитию производства и созданию новых рабочих мест.


31 августа в 12:39
