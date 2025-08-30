В Тюменской области растет число многодетных семей

В Тюменской области заключено практически 100% контрактов на реализацию всех запланированных мероприятий в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в социальных сетях.

Губернатор отметил, что в регионе стабильно растет численность семей, в том числе многодетных и молодых. На сегодняшний день в области проживает более 270 тысяч семей с детьми, в которых воспитывается более 400 тысяч детей.

Одной из наиболее востребованных мер поддержки является региональный материнский капитал. С начала 2025 года его получили более девяти тысяч семей: более трех тысяч – на первого ребенка и почти шесть тысяч – на третьего и последующих детей.

Помимо этого, нуждающимся семьям предоставляются выплаты на молочные продукты и полноценное питание для мам и малышей. Для многодетных семей, нуждающихся в поддержке, предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда, а также выплаты на школьную и спортивную форму.

– Всё это – часть нашей системной работы по укреплению института семьи в Тюменской области, – подчеркнул губернатор.