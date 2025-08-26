Пополнение мобильного в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане стало бесплатным

Россиянам отменили комиссию за оплату мобильной связи сотовых операторов в пяти странах СНГ — Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. По предварительным оценкам опция поможет сэкономить деньги почти миллиону пользователей.

«Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов», — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Он добавил, что такой сервис будет особенно востребован среди туристов и россиян, имеющих родственников за рубежом.

Чтобы пополнить баланс мобильного за границей, в банковском приложении нужно в разделе платежи нажать в «В другую страну» и выбрать страну платежа, «Перевод по номеру телефона»/"Мобильная связь" и далее оператора сотовой связи.