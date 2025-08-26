16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5268   EUR  93,3684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Министерстве просвещения утвердили норматив по времени на домашнее задание для школьников

В России утвержден норматив по времени на выполнение домашних заданий для школьников

В Министерстве просвещения утвердили норматив по времени на домашнее задание для школьников
Фото Freepik

Министерство просвещения России установило нормативы времени для выполнения домашних заданий школьниками. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передаёт «РИА Новости».

Согласно новым правилам, для первоклассников максимальное время на выполнение «домашки» составит один час. Ученикам 2-3 классов рекомендовано тратить на задания не более полутора часов, а для школьников 4-го класса лимит установлен на уровне двух часов.

Министр подчеркнул, что эти нормативы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей. Школам предписано контролировать объём заданий по каждому предмету, чтобы он соответствовал установленным требованиям.

При этом ещё в апреле 2025 года «Интерфакс» сообщал об утверждении единых временных нормативов и для старших классов. Так, для пятиклассников оптимальное время составляет два часа, для учеников 6-8 классов — два с половиной часа, а для 9-11 классов — до трёх с половиной часов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:05, просмотров: 126, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Моор назвал преемственность ключевой особенностью управленческой культуры Тюменской области 542
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 529
  3. ​В тюменском парке проходят бесплатные занятия по фитроку для людей серебряного возраста 516
  4. ​Рекорд Тобольского марафона: 2 400 участников и победы на «королевской» дистанции 512
  5. ​Дополнительное образование в Тюменской области: возможности растут 503
  6. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 495
  7. ​Любовь и деньги: почему россияне открывают совместные счета 489
  8. ​VI фестиваль-конкурс любительских коллективов в Тюменской области собрал более 200 заявок 483
  9. ​В Тюменскую область поступило 175 тысяч доз вакцины от гриппа 477
  10. ​Рейс Лондон-Пекин сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя 462
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6589
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3294
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2330
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2221
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2034
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 2023
  7. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1940
  8. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1841
  9. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1791
  10. ​Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы пациентки из Сургута, ставшей инвалидом 1688
  1. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 7199
  2. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6589
  3. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4311
  4. ​Единственный в истории Сургута 4266
  5. Оборонные комиссии – в действии 3996
  6. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3889
  7. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3878
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 3806
  9. ​В библиотеки Сургутского района поступило свыше шести тысяч новых книг 3781
  10. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3726

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика