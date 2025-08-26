Наибольшее количество наград высшего достоинства получила команда ПАО «Транснефть»

Определены победители международного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди представителей рабочих профессий нефтепроводных компаний России, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Китая. Трудовые состязания прошли на производственных площадках АО «Транснефть – Сибирь» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») в г. Тюмени.

В ходе соревнований мастерство демонстрировали более 30 представителей восьми профессий: операторы товарные, лаборанты химического анализа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту технологических установок.

Россию на конкурсе представляли победители финального этапа соревнований «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть», который проходил ранее в августе этого года также в Тюмени.

Имена победителей и призеров были озвучены на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 21 августа 2025 года в Тюменской филармонии.

«Все три конкурсных дня были пропитаны духом дружбы, взаимопомощи, взаимоподдержки. Уверен, что в следующий раз мы встретимся уже в более расширенном составе, чтобы показать, что мы работаем в одном направлении, что мы – профессионалы, что те задачи, которые стоят перед каждой компанией, будут и впредь выполняться на высочайшем профессиональном уровне», – дал оценку результатам конкурса вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король.

Из иностранных делегаций наиболее многочисленной была команда из Белоруссии. «Участие в конкурсе мы принимаем с 2008 года, закрываем все основные профессии, были победные места, неоднократно становились призерами. Цель нашего участия – это, конечно же, показать свои умения, перенять мастерство коллег, обменяться ценным опытом для обеспечения стабильной работы наших нефтетранспортных систем», – сказал первый заместитель генерального директора-главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Игорь Лизунов.

Наибольшее количество наград высшего достоинства получила команда ПАО «Транснефть» – восемь первых мест. Победители и призеры получили памятные знаки.

«Сегодня определен один победитель – это дружба пяти стран. Все участники соревнований подтвердили, что свою ежедневную работу они выполняют также на высоком профессиональном уровне. Хочу поблагодарить компанию «Транснефть» за то, что нам доверили провести конкурс на международном уровне. По отзывам участников, мы с этой задачей правились», – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.