Старшее поколение выходит на фитрок в экопарке «Затюменский»

Тюменцы серебряного возраста продолжают заниматься фитроком (фитнес-ходьбой) в экопарке «Затюменский». Регулярные тренировки проводят инструкторы, для участников – разминка, техника скандинавской ходьбы и комплексы лёгких силовых упражнений. Акцент – на поддержании выносливости, здоровья суставов и социальной активности.

Как отмечают организаторы, формат позволяет людям старшего возраста безопасно вернуться к физической активности и расширить круг общения. Занятия бесплатные, проходят на открытом воздухе и адаптируются под разные уровни подготовки.

Власти напоминают, что городские парки и общественные пространства постепенно дополняются инфраструктурой для ЗОЖ – разметкой маршрутов, тренажёрными зонами, пешеходными петлями. Расписание публикуют на площадках соцсетей парка и профильных учреждений.

– Занятия проходят в рамках проект «Бабушкин ВОРКАУТ. Продленка», который реализует Благотворительный фонд «Старшее поколение». Инициатива получила поддержку в рамках грантового конкурса «Спорт для всех» Фонда Потанина и соответствует целям национального проекта «Семья», – напомнили в департаменте социального развития Тюменской области.