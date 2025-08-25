16+
​В Тюменскую область поступило 175 тысяч доз вакцины от гриппа

В поликлиники Тюменской области поступили вакцины от гриппа

Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тюменскую область поставили 175 тысяч доз вакцины от гриппа. Как информирует профильное ведомство, препараты уже переданы в медицинские организации: городские поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории.

Для взрослых будут использоваться «Совигрипп» и «Флю-М», для детей и людей старшего возраста – четырёхвалентная «Ультрикс Квадри».

Медики напоминают: привиться желательно до подъёма сезонной заболеваемости, то есть до октября – это позволит сформировать иммунитет вовремя. Вакцинация проводится по месту жительства, запись доступна через регистратуру и электронные сервисы. Традиционно к прививочной кампании подключаются мобильные пункты, выезды на предприятия и в учебные заведения по заявкам.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчёркивают, что вакцинация – ключевая мера профилактики осложнений, особенно для групп риска, включая пациентов с хроническими заболеваниями и людей 60+.

– Мало кто в сезон ОРВИ застрахован от того, чтобы совсем «не простыть». Поэтому, конечно, о защите своего организма нужно заботиться заранее, а точнее – всегда. Чем крепче наш иммунитет, организм более закален, тем лучше у нас защита от вирусов. Если мы вакцинированы и есть антитела, то они быстрее поборют вирус гриппа, даже если он попадет в организм – то есть уменьшат его концентрацию и негативную степень влияния. Чем лучше иммунитет – тем больше сил, которые борются с любым респираторным вирусом, попадающим в организм при контакте с носителем, – рассказывал ранее врач-терапевт поликлиники №12 Ниджат Заманов.


Сегодня в 22:08
