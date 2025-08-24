В тюменских школах появится новый курс «История родного края»

С нового учебного года в 5–7 классах школ Тюменской области появится новый предмет — «История родного края». Его задача — познакомить школьников с традициями и людьми малой родины в формате живого диалога. В разработке и проведении занятий будут участвовать ветераны педагогического труда.

О введении курса стало известно на традиционном августовском педагогическом форуме, который прошёл в Тюмени. Губернатор Александр Моор отметил, что встреча педагогов перед началом учебного года всегда становится площадкой для обсуждения общих побед и планов на будущее. Особый акцент в этом году сделали на патриотическом воспитании.

Отдельная тема форума — подготовка кадров. В регионе создан Областной педагогический резерв, благодаря которому приём в педагогические колледжи вырос на 40 процентов, а количество профильных классов для будущих учителей удвоилось. Для молодых специалистов разработана система поддержки.

Перемены коснулись и сферы профессионального образования. В колледжах открыто дополнительно три тысячи мест. Кроме того, в рамках федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» создаются новые образовательно-производственные кластеры. Уже работают медицинский, транспортный и машиностроительный, а в 2026 году к ним добавятся химический, сельскохозяйственный и строительный.

— Спасибо всем, кто ежедневно вкладывает душу в наше образование! Особая благодарность ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили великой профессии педагога. Это тоже наши герои, герои Тюменской земли. Спасибо за ваш труд, — подчеркнул Александр Моор.