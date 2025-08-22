В школах России сокращают время на изучение иностранных языков

Министерство просвещения России подготовило проект приказа, который меняет порядок изучения отдельных предметов в средней школе. Согласно документу, на изучение иностранных языков в 5-7 классах будет отведено два часа в неделю.

В ведомстве подчеркнули, что иностранный язык «остается обязательным компонентом школьной программы». Сокращение часов не означает отмену предмета и направлено на оптимизацию учебной нагрузки. По информации министерства, установленный объем часов позволит обеспечить базовый уровень владения языком, при этом высвободившееся время будет рационально перераспределено в учебном плане.

Проект приказа также предусматривает введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5–7 классов. В пятом классе на него будет выделено 17 часов, а в шестом и седьмом — по 34 часа.

Изучение «Духовно-нравственной культуры России» станет обязательным в школах с 2026 года. О планах ввести этот предмет ранее сообщал ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.