Тюменские наркологи ведут активную профилактическую работу по всей области

Специалисты Областного наркологического диспансера Тюменской области не ограничиваются лечением зависимостей, а активно занимаются профилактикой, стремясь предупредить возникновение проблем. Летние месяцы не стали исключением, и наркологи провели ряд мероприятий, охватив как сельские районы, так и областной центр.

В рамках проекта «Здоровое село» команда специалистов провела серию дистанционных обучающих семинаров для медицинских работников Ишима, Ишимского района, Сорокинского и Сладковского муниципальных округов. В общей сложности 280 специалистов повысили свою квалификацию в вопросах диагностики и профилактики различных видов зависимостей.

Руководитель Детского центра здоровья областного наркологического диспансера Наталья Михайловская провела информационно-разъяснительные встречи почти с 200 медработниками из четырех поликлиник столицы региона.

– Одним из ключевых вопросов стало этичное направление пациентов к наркологу, если у них обнаруживаются признаки зависимости, – рассказала Наталья Михайловская. – Главное – не напугать, а помочь.

В летний период наркологи также активно работали с детьми. Психолог Игорь Белов в игровой форме объяснил школьникам из девяти школ, чем полезные привычки отличаются от вредных. Ребята узнали, как важно вести здоровый образ жизни и что здоровье – это модно.

Такая разноплановая работа – от обучения врачей до уроков для детей – помогает жителям Тюменской области делать осознанный выбор в пользу трезвой и здоровой жизни. Профилактические мероприятия, проводимые специалистами Областного наркологического диспансера, направлены на формирование культуры здоровья и ответственного отношения к себе и окружающим.