Живое общение и полезные советы: тюменских предпринимателей приглашают в «Гостиную» на форуме СУП

Инвестиционное агентство Тюменской области анонсировало новый формат консультационной зоны для предпринимателей на форуме «СУП», который пройдет 21-22 августа в ДК «Нефтяник». Вместо привычных стендов участников ждет «Гостиная инфраструктуры поддержки бизнеса Тюменской области» – пространство для живого общения и открытого диалога.

В фойе ДК «Нефтяник» предприниматели смогут пообщаться с экспертами, получить консультации по вопросам финансирования, программам развития и возможностям для бизнеса. Также у гостей форума будет возможность обсудить актуальные вызовы и найти новых партнеров с помощью представителей деловых сообществ региона.

Организаторы решили отказаться от традиционных стендов в пользу мягких кресел и неформальной атмосферы, чтобы создать максимально комфортные условия для общения и обмена опытом.

– Гостиная инфраструктуры поддержки – это наш ответ на запрос предпринимателей о более живом и открытом общении, – прокомментировала руководитель Центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина. – Мы уходим от формата стендов к реальному диалогу в комфортной атмосфере. Приглашаю всех предпринимателей региона воспользоваться этой возможностью и найти ответы на свои вопросы.

Напомним, форум «СУП» – это площадка для обмена опытом, поиска новых возможностей и развития бизнеса. Мероприятие соберет предпринимателей, экспертов и представителей власти со всей Тюменской области и других регионов страны.

Регистрация на форум открыта на сайте.